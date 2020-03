Dr Makalé Traoré, positive au Covid-19

Ainsi donc, la Guinée passe à 5 cas positifs au coronavirus. Le dernier étant Dr. Makalé Traoré, entrepreneure et présidente de la Coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement (COFFIG/DCPD). C’est l’intéressée elle-même qui en a fait l’annonce ce matin chez nos confrères d’Espace FM, dans l’émission les GG.

Rentrée récemment de la France et de la Grande Bretagne, elle a elle-même demandé à être testée. “Ce matin, on m’a appelée pour m’annoncer que le test est positif. Je suis porteuse du virus“, a-t-elle déclaré notamment.

Aux autorités guinéennes, elle suggère de rentre systématique le test pour tous ceux rentrant des pays occidentaux touchés par le Covid-19.

La rédaction