VIOLENCES POST-ELECTORALES: le ministre de la Justice promet une “enquête approfondie et accélérée”

La Guinée se conforme-t-elle aux exigences de la communauté internationale? En tout état de cause, après que la France, l’Allemagne, les Etats-Unis et la Grande Bretagne aient exigé que les autorités guinéennes fassent la lumière dans les meilleurs délais sur les violences de ces derniers jours, le ministre de la Justice publie un communiqué en vertu duquel il dit instruire les deux procureurs généraux à mettre en application l’action publique, en vue d’une “enquête approfondie et accélérée, de nature à identifier les auteurs, coauteurs, complices et les commanditaires“.