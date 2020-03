COVID-19 : Bolloré Transport & Logistics œuvre pour la continuité de la chaîne des approvisionnements en Afrique

L’épidémie du COVID-19 met sous tension les chaines d’approvisionnements et la logistique du continent africain. Dans ce contexte, Bolloré Transport & Logistics, premier logisticien du continent, déploie des moyens importants pour assurer la continuité des activités de transport et de logistique, essentielles pour les économies des 47 pays africains où l’entreprise est présente.

La sécurité, la solidarité et la continuité du service sont les piliers de l’action de Bolloré Transport & Logistics face à ce défi commun qui mobilise l’ensemble du personnel à travers tous les maillons de la chaîne logistique (ferroviaire, portuaire, fluvial, transport routier, dédouanement, entreposage à valeur ajoutée). L’entreprise coordonne ainsi les efforts de son réseau international pour trouver des solutions d’approvisionnement alternatives à la fermeture des aéroports et certaines frontières terrestres.

Outre les mesures de protection et de distanciation sociale, Bolloré Transport & Logistics a renforcé les dispositifs de prévention sur l’ensemble de ses sites en pourvoyant ses installations d’équipements adéquats (contrôle de température, désinfectants, masques). Chaque filiale met son expertise à la disposition des autorités afin de soutenir de manière efficace la lutte contre l’épidémie.

Dans cette bataille que Bolloré Transport & Logistics mène aux côtés de ses clients, de ses partenaires et des Etats des pays où l’entreprise est présente, l’approvisionnement en biens de première nécessité et marchandises essentielles au maintien du tissu économique et social demeure un enjeu prioritaire des prochaines semaines.