SCRUTIN DU 22 MARS: des observateurs locaux situent le taux de participation à 52%

La synergie des organisations de la société civile pour l’observation citoyenne des élections encore appelée ”Regard du Peuple”, qui a déployé des observateurs ce dimanche 22 mars 2020, à l’occasion du double scrutin référendaire et législatif rend publiques ses conclusions provisoires. Et le tableau qui en sort est plutôt mitigé. En effet, d’un part, les observateurs du RdP relèvent tous les incidents, anomalies et autres violences qui ont émaillé la journée électorale dimanche. “Les anomalies liées à l’impréparation technique de la CENI, l’insécurité et le déficit de communication, de sensibilisation et d’information et surtout la non-participation des principaux partis politiques d’opposition dans le processus ont impacté le processus électoral”, peut-on notamment lire dans la déclaration ci-dessous. D’autre part, cependant, les observateurs nationaux situent le taux de participation moyen autour de 52%. Une proportion qui ne tient pas compte des régions de Labé, Mamou et Télimelé. Les extrêmes étant les régions de Boké et de Kankan, avec respectivement 31% et 79%.

ci-dessous l’intégralité de la déclaration