Ça y est ! La Guinée prend enfin les mesures qui s’imposent par rapport à la pandémie du coronavirus. Alors les troisième et quatrième cas positifs au Covid-19 ont été confirmés hier, les autorités en charge de l’éducation décident de la fermeture des écoles. Ainsi, les élèves et étudiants qui devaient reprendre le chemin de l’école, après le congé exceptionnel dont ils avaient bénéficié pour cause du double scrutin de dimanche, sont invités à rester encore à la maison, jusqu’à nouvel ordre.