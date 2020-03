URGENT : le domicile du candidat du RPG-arc-en-ciel incendié à Labé

Le sinistre vient à peine de se produire. Le domicile familial de Thierno Aliou Mosquée Diallo, candidat à l’uninominal du RPG arc-en-ciel à Labé, situé dans le quartier Leyssaaré, secteur mosquée, a été incendié par des jeunes en colère. Aucune perte en vie humaine mais tout le contenu du bâtiment est parti en fumée. Le frigo, la télé, une moto, les fauteuils, deux véhicules, … bref, tout a été emporté par les flammes. La victime, inquiète pour sa sécurité, implore la protection des autorités.

Pour les dommages subis, il dit s’en remettre à Dieu. Sur place, tous les membres de la famille sont en larmes. Y compris le père du candidat, âgé de plus de 80 ans, nous dit-on. Assis au milieu des ruines de sa demeure, l’octogénaire répétait sans arrêt: “je ne quitterai pas ici, ils n’ont qu’à venir me tuer“. Compatissant à sa douleur, un agent le rassurait: “Papa, ne pleurez pas. Il est vrai qu’ils ont brûlé votre maison et vous avez tout perdu. Certes, je ne peux pas moi-même vous aider, mais rassurez-vous que l’État vous viendra au secours et j’avoue que vous serez très content. Ne vous en faites pas!“

Par ailleurs, une forte tension règne en ce lundi dans les quartiers de Konkola, Dakka, leyssarè, entre autres. Les agents des forces de l’ordre de pourchassent les jeunes à travers toute la commune urbaine.

Ibrahima Kindi BARRY