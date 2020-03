TENSION A LABE: un jeune touché par balle, admis aux urgences de l’hôpital régional

On ne connait pas encore son identité. Par contre, les médecins nous ont certifié qu’il est inconscient. Selon nos informations, il a été touché par deux balles, lors d’une altercation entre des jeunes manifestants et les forces de l’ordre, dans le quartier Dakka, l’un des plus chauds de la ville de Labé, en ces temps de contestation. L’une des balles, nous a-t-on soufflé, l’a touché au bras, l’autre, au niveau du ventre.

Secouru par les agents de la Croix Rouge, il a été transporté à l’hôpital régional où il a été tout de suite admis aux urgences. Après lui, deux autres filles ont également été transportées à l’hôpital régional dont l’une boitillait. Mais en ce qui les concerne, elles semblaient davantage avoir inhalé du gaz lacrymogène.

Ibrahima Kindi BARRY