On redoutait qu’au lendemain du double scrutin d’hier, l’on nous annonce de nouveaux cas confirmés de coronavirus. Eh bien, nous y sommes. Via une déclaration du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), les autorités guinéennes viennent de confirmer deux nouveaux cas. Ainsi, donc le pays passe de 2 à 4 cas dont un officiellement déclaré guéri.