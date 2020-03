KANKAN : bureaux de vote et électeurs revus à la baisse

A la suite des corrections que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dit avoir apportées sur le fichier électoral, conformément aux recommandations de la commission technique de la CEDEAO, le nombre de bureaux de vote et l’effectif des électeurs sont revus à la baisse. C’est le cas notamment dans la circonscription électorale de Kankan où en marge d’un entretien qu’il a accordé ce samedi à notre correspondant local, le rapport de la CEPI, le démembrement local de la CENI a apporté des précisions sur les évolutions ayant résulté des opérations de correction.

Selon Mamby Camara, au niveau de la commune urbaine, les implications se présentent comme suit : « de 430 bureaux de vote et 187.290 électeurs, à ce jour, nous avons 367 bureaux de vote et 157.390 électeurs. Donc, on a supprimé 63 bureaux de vote et 23.902 n’accompliront pas ce droit car ils sont considérés comme électeurs problématiques ».

Quant à la situation dans les 12 sous-préfectures relevant de Kankan, poursuit-il : « 467 bureaux de vote sont retenus contre 509 préalablement établis, 171.060 électeurs sont autorisés contre 182.397 inscrits avec 11.337 électeurs non autorisés et 33 bureaux supprimés ».

Pour ce qui est des conditions de tenue du scrutin, Mamby Camara assure: « seules les nouvelles listes électorales seront utilisées, alors seuls les citoyens inscrits sur ces dernières voteront et les autres n’auront pas accès aux endroits la journée électorale. Aujourd’hui, nous connaissons tous les bureaux de vote retenus et ceux supprimés sont déjà hors jeu et répertoriés ».

Pour finir, Mamby Camara invite à promouvoir la paix dans le pays et demande à chacun d’exercer librement son droit : « notre pays doit être au dessus des autres considérations, que chacun exprime valablement son droit dans la tranquillité et la paix, car nous sommes et resterons toujours citoyens de ce pays ».

Kankan, Michel Yaradouno pour Ledjely.com

Tel: 620 997 057