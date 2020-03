A ceux qui en doutaient encore, Alpha Condé vient de mettre d’y mettre fin. Via le réseau social facebook, le président de la République vient de confirmer, s’il en était besoin, que les Guinéens iront bel et bien aux urnes ce dimanche 22 mars 2020. Ce parce qu’à l’en croire la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pris en compte l’ensemble des recommandations qui avaient été formulées à propos du fichier électoral par la CEDEAO, l’Union Africaine et l’OIF.