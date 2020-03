ELECTIONS : des observateurs de la COMISCA en Guinée

La coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine (COMISCA) a dépêché une mission en Guinée ; La délégation est présentée au cours d’une conférence de presse, ce vendredi 20 mars 2020. Au cours de laquelle la mission a indiqué que son objectif est de suivre le déroulement du double scrutin législatif et référendaire prévu ce dimanche 22 mars 2020.

« La mission est composée de personnalités ayant une grande expertise électorale et des acteurs de la société civile venue du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Togo », explique Saîdou Compaoré, président de la coordination et chef de la mission. Selon lui, cette mission dirigée par une équipe de 6 experts va déployer, en synergie avec certaines organisations de la société civile guinéenne, des observateurs dans tout le pays. L’idée, selon lui, est de constater si les conditions nécessaires sont réunies pour la bonne conduite des élections et vérifier si l’organisation des élections en Guinée est en conformité avec les normes établies dans les principes de la déclaration de Bamako pour la gestion et la supervision des élections dans les pays francophone .

Notons que la délégation de la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine est en Guinée depuis le 28 février dernier.

Balla Yombouno