DOUBLE SCRUTIN DU 22 MARS: une coalition d’organisations écrit à Alpha Condé à propos de la coupure d’internet

#KeepItOn est une coalition qui réunit 210 organisations issues de 75 pays. Militant contre les coupures d’internet et pour un livre accès aux ressources qu’offre ce dernier, elle reste préoccupée par l’annonce par la Guinéenne de Large bande (GUILAB) des perturbations qui, ce samedi 21 et dimanche 22 mars 2020, de perturbations sur les communications internationales dont les appels téléphoniques et la navigation sur internet. D’autant que ces deux dates coïncident avec des journées de mobilisation en vue de la contestation du double scrutin législatif et référendaire programmé justement le dimanche 22 mars. Aussi, #KeepItOn écrit au président Alpha Condé pour l’inviter à garder l’internet libre et sécurisé pendant le référendum et les élections dans la République de Guinée.

ci-dessous la correspondance adressée au président de la République