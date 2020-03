COVID-19 : la 12ème édition des 72 h du livre reportée

Initialement prévue, du 23 au 25 avril prochain, la 12ème édition des 72 heures du livre qui devait se tenir sous le thème ‘‘livre, mémoire, paix et renaissance’’, est reportée à une date ultérieure. Raison évoquée : la pandémie du Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, avec deux cas confirmés en Guinée. La rencontre, habituellement regroupe plusieurs littéraires du continent et d’ailleurs.

«Nous avons décidé de reporter notre évènement à cause de la situation sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus qui se repend dans le monde » explique Mohamed Camara des éditions Harmattan. Il précise que le communiqué du Ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique interdisant toutes les activités sportives et culturelles de grande affluence, a motivé la décision de l’harmattan Guinée. « En attendant de voir claire, de notre côté, nous avons décidé de reporter jusqu’à ce que la situation revienne à la normale et je pense que c’est la meilleure solution à faire au point où nous en sommes » ajoute-il.

Pour cette édition, les organisateurs portent leur choix sur le Rwanda comme pays d’honneur, étant entendu est l’occasion de célébrer la première édition des rencontres internationales du livre d’Afriques qui coïncide avec les 50 ans de la Francophonie.

BARRY Ibrahima Kindi