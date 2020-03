N’ZÉRÉKORÉ : des remous à Gbaya après l’interpellation d’un jeune cultivateur

A Gbaya, district de la sous-préfecture de Samoé, plusieurs citoyens sont descendus dans la rue, ce mardi 17 mars 2020. Ils ont barricadé pendant un bon moment la route nationale N’zérékoré-Beyla. À l’origine, l’interpellation du jeune Mamady kourouma par la gendarmerie départementale de N’Zérékoré.

Sur place, Koly Daniel Théa, maire de la commune rurale de Samoé, explique : « l’interpellation du jeune fait résulte d’un problème domaniale entre lui et un autre citoyen. » Selon lui, Mamady kourouma avait une fois porté plainte contre un certain Para au Conseil de district, puis à la mairie de Samoé : « ils ne se sont pas compris et nous les avons transférés à la justice. » Le tribunal, selon lui, a statué à l’époque en faveur de Mamady kourouma.

Quelques temps après le verdict de la justice, poursuit le maire, le même Para est parti désherber la même parcelle : « Mamady kourouma s’est fâché et est venu encore se plaindre au conseil de district. Para, n’a pas répondu à l’invitation du conseil. » Du coup, Mamady kourouma a encore saisi la justice, à la convocation de laquelle, Para à refuser de donner suite.

« A la surprise générale, c’est Para qui va, lui aussi, porter plainte contre Mamady kourouma à la gendarmerie départementale », raconte une source proche du conseil de District. A son tour, ajoute-t-elle, Mamady a refusé de répondre à la convocation : « et aujourd’hui, à 4 heures du matin les agents de la gendarmerie ont fait une descente musclée au village pour procéder à l’interpellation de kourouma ».

Pour la jeunesse de Gbaya, les frères de Mamady Kourouma sont complices de la combine dont il est victime. « Ils l’en veulent pour avoir mené, il y a un bon moment, un mouvement de jeunes visant à évincer son grand frère, Athanase kourouma, ex-chef du village», explique Thomas Koulemou, responsable de la jeunesse. Pour lui, l’ancien chef du village et sa bande ont organisé l’interpellation de Mamady Kourouma. « Nous voulons que notre frère soit soigné et que justice soit rendue », dit-il.

Au tribunal de première instance de N’Zérékoré, le dossier est en cours d’examen. Et le procureur Sidiki kanté promet de sévir : « tout agent impliqué dans cette interpellation à 4 h connaîtra la rigueur de la loi. »

Il faut signaler que Mamady kourouma, bastonné et blessé lors de cette interpellation est admis à l’hôpital régional pour des soins.

De N’Zérékoré Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com

