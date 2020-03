HUMANITAIRE/SANTE : 7ème continent au secours de 7 orphelinats

La structure 7ème continent, une association d’artistes guinéens et étrangers, dans le cadre de son projet ‘‘arbre de Noel”, a offert des consultations gratuites à 100 enfants orphelins issus des 7 orphelinats de la capitale Conakry et de la ville de Coyah. Les examens ont débuté ce mardi 17 mars 2020, dans une clinique de la place.

«On essaye à chaque fois que c’est possible d’aider les plus démunis, et je pense que c’est de cette façon que nous pouvons contribuer à apporter une aide à notre pays », explique Moussa M’Baye, leader vocal du groupe urbain Degg-J-Force 3 et membre de l’association. Selon lui, ces enfants doivent être accompagnés, entretenus, scolarisés, nourris et soignés pour qu’ils puissent s’émanciper et avoir les mêmes chances que les autres enfants.

Satisfaite, une responsable de l’orphelinat Hakouna Matata, bénéficiaire du projet, déclare : «ça fait plaisir de voir des gens engagés pour la cause des enfants. Il arrive souvent que nous soyons confrontés à des problèmes de santé chez nos pensionnaires. Pour nous, c’est un grand geste en faveur des enfants orphelins et une grande joie pour nos orphelinats».

Pour ce début de l’opération, aucun symptôme de maladie n’a été relevé chez les enfants consultés.

Notons que ce geste caritatif a été possible grâce à des ressources collectées par le groupe Degg-J-Force 3, lors d’un concert.

Ibrahima Kindi BARRY