Décès de Docteur Almamy Ibrahima Sory Bah (avis)

Les familles BAH de Dalaba et BARRY de Mamou ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et proches le décès de leur fils, frère, neveu, oncle et amis, le Docteur Almamy Ibrahima Sory BAH. Décès survenu en GUADELOUPE le mercredi 11 mars 2020 à l’âge de 69 ans.

Elles informent par la même occasion qu’en raison du contexte sanitaire mondial actuel et en concertation avec l’épouse, les enfants du regretté défunt et la communauté musulmane de Pointe à Pitre, il a été décidé procéder à l’inhumation du corps ce mardi 17 mars 2020 dans le carré musulman de la commune de LAMENTIN.

Les familles BAH et BARRY remercient tous les parents, alliés, amis et proches de leur soutien et de leur compassion qu’ils n’ont cessé d’exprimer à leur endroit depuis le jour du décès.

Les salutations d’usages et présentations de condoléances continuent à être reçues à la minière au domicile de El Hadj Thierno Oumar BAH, frère du défunt.

Paix à l’âme de notre Regretté,

Prions pour le repos de l’âme de nos parents.