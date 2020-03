Cellou Dalein aux Forces de l’ordre : «soyez du bon côté !»

En prélude aux manifestations du Front national pour la défense de la constitution, prévues les 21 et 22 mars prochain, le chef de file de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, au sortir d’une réunion avec ses pairs du FNDC, tenue ce mardi 17 mars 2020, a lancé un appel aux forces de l’ordre. En substance, il invite les agents à être du bon côté.

«A mes frères et sœurs membres des forces de défense et sécurité ! L’armée guinéenne a participé activement à la libération de l’Afrique, à la décolonisation. Elle a fait honneur à notre peuple pour la libération d’autres nations. Aujourd’hui, la liberté du peuple de Guinée est confisquée par un clan. Elle (l’armée, ndlr) ne peut pas être complice de ce clan mafieux pour continuer à réprimer dans le sang les jeunes de Guinée qui expriment leur refus du coup d’Etat constitutionnel.

Etre républicain, ce n’est pas obéir aveuglement aux ordres des dictateurs. Vous devez réaliser que vous êtes des Guinéens, que devez contribuer à la restauration des droits des citoyens, à l’expression de leur liberté et à la consolidation des acquis démocratiques. Vous ne pouvez pas aller à l’encontre de la promotion de la démocratie et de la consolidation de l’unité de notre nation. Je lance un appel en tant que membre du FNDC, en tant que fils de ce pays ; vous êtes nos frères, nos sœurs, vous avez jusqu’à présent été utilisés illégalement contre le peuple de Guinée. Plus de 145 morts dans la répression des manifestations. Il faut que vous soyez du bon côté.”

Ibrahima Kindi BARRY