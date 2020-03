KANKAN/FOOTBALL : les échos de l’Assemblée générale de la Féguifoot

La 17ème Assemblée générale de la Fédération guinéenne de football s’est tenue, ce lundi 16 mars 2020, dans la salle de conférence du complexe scolaire COSNAK de karifamoriah, situé à quelques km de Kankan. Plusieurs responsables du football Guinéen, ainsi que le gouverneur de la région Mohamed Gharé étaient au rendez-vous.

Dans son discours, le président de la Feguifoot, Antonio Souaré, a tout d’abord rendu hommage aux disparus du monde football Guinéen et aux sages de la ville de Kankan. Plus loin, il explique : « notre mission est de donner de nouvelles orientations du football de notre pays. » Le rendez-vous de Kankan, selon lui, est le témoignage du souhait de la Féguifoot de décentralisation les travaux de son comité exécutif afin de vivre les réalités quotidiennes du football à la base : « de Labé en 2019 et Kankan en ce 2020, le football guinéen a enregistré de grandes performances notables sur la scène nationale et internationale.» Il ajoute que le secteur a aussi connu aussi des difficultés et des problèmes qui peuvent être solutionnées par des amendements des textes dans l’intérêt exclusif du football.

Toutefois, il note : « le football amateur est de nos jours satisfaisant avec beaucoup d’engouement et tant de mobilisation autour des rencontres. Les résultats du syli sont aussi salutaires. Notre mission est de servir et non se servir du football. »

Pour Mohamed Gharé, gouverneur de Kankan, il faut avoir le courage de dire que le football guinéen sort de nos jours sa tête de l’eau : « les réalités sont visibles partout à travers le pays. Nous gardons espoir qu’au sortir de cette salle, les objectifs attendus seront atteints pour redorer l’image du football Guinéen. »

Depuis Kankan

Michel Yaradouno pour le djely. Com

Tel: 620 997057