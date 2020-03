ELECTIONS/CORONAVIRUS : « prenons l’exemple sur la France », déclare Dr Fodé Cissé de la mouvance

Le double scrutin législatif et référendaire, programmé pour le 22 mars prochain, intervient un peu plus d’une semaine après la confirmation d’un cas de coronavirus en Guinée. Dans le camp de la mouvance présidentielle, Dr Fodé Cissé invite à prendre l’exemple sur la France qui vient d’organiser les élections municipales, alors qu’elle frappée la pandémie. Extrait de son discours…

« Prenons l’exemple sur la France. Ce dimanche, les Français ont voté malgré la présence de coronavirus dans le pays. Et si ceux-ci sont allés aux élections, ça veut dire qu’on peut aller nous aussi aux élections. Il faut tout de même respecter les consignes, c’est-à-dire se laver les mains et ne pas trop se rassembler. Il mettre un écart entre vous lorsque vous êtes en train de voter. Voilà les consignes que nous allons vous donner. Les mesures prises par le gouvernement notamment le lavage systématique des mains, l’interdiction d’un rassemblement public de plus de 100 personnes, la célébration des mariages de façon modeste rentrent en vigueur à partir de ce lundi 16 mars 2020».

Balla Yombouno