DOUBLE SCRUTIN DU 22 MARS: le collectif des partis engagés accentuent la pression

Les partis politiques engagés pour les élections législatives programmées pour le dimanche prochain en Guinée, se laissent-ils gagner par la fébrilité? C’est en tout cas le sentiment qui se dégage de la déclaration commune qu’ils ont rendu publique ce lundi et en vertu de laquelle il plaident en faveur du maintien de la date du 22 mars prochain. Comme un ultime cri de désespoir. Les rumeurs sur le découplage des deux scrutins assorti du report des législatives, devenant particulièrement insistantes, le Collectif des partis engagés aux élections législatives et référendaire invite notamment la communauté internationale à “respecter le droit et la souveraineté du peuple de Guinée, en s’abstenant de s’immiscer dans les affaires internes de la Guinée“. Cette déclaration intervient à la veille de l’arrivée en Guinée d’une délégation de haut niveau de la CEDEAO dont on dit qu’elle devrait entériner le report des législatives, en vue notamment de permettre le retour prochain des ténors de l’opposition (UFDG, UFR, BL, PEDN, etc.) dans le processus. Une perspective qui ruinerait de facto l’espoir de devenir député que bien de leaders de petits partis caressait alors.

Ci-dessous l’intégralité de la déclaration, assortie de la liste des partis signataires

DECLARATION

Nous, collectif des partis politiques engagés aux élections législatives et référendaire, prenons acte du décret du chef de l’Etat fixant la date du 22 mars 2020 comme date ultime pour la tenue effective des deux scrutins en République de Guinée ;

Considérant la prise en compte des recommandations issues du dernier audit du fichier électoral par les experts de la commission conjointe de l’Union Africaine et de la CEDEAO ;

Considérant le souci de transparence, de quiétude sociale et de crédibilité du scrutin des partis politiques engagés dans le processus ;

Rappelant les multiples reports entrainant des charges additionnelles des partis politiques engagés ;

Les partis politiques exhortent,la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires en vue d’assurer un bon déroulement du scrutin sur toute l’étendue du territoire national ;

Le collectif demande aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du processus, des citoyens et les candidats ;

Le collectif invite les pays amis et frères, la communauté internationale de respecter le droit et la souveraineté du peuple de Guinée, en s’abstenant de s’immiscer dans les affaires internes de la Guinée ;

Le collectif invite l’ensemble de la classe politique guinéenne à faire preuve de responsabilité et de pondération pour la préservation de notre bien commun, la Guinée ;

Nous invitons humblement le président de la République, chef de l’Etat à tenir cette date et à faire respecter les lois de la République ;

Vive le collectif des Partis politiques engagés aux élections législatives et référendaire !

Vive la république !

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens

Conakry, le 14 mars 2020

Ont signé, pour :