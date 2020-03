RPG-ARC-EN-CIEL : l’assurance de retour

Contrairement à la semaine dernière, l’Assemblée générale hebdomadaire du RPG-arc-en-ciel de ce samedi était empreinte d’un peu plus de sérénité et même d’assurance. Cette fois, il ne s’agissait pas de chasse aux taupes ou de dénonciation de militants de cinquième colonne. Le double scrutin ayant été reprogrammé au dimanche 22 mars 2020, le parti présidentiel qui entrevoit sa prochaine victoire, se prépare à la célébration. D’autant qu’avouent ses responsables, l’opposition n’étant pas de la compétition, le boulevard est grand ouvert.

Piaffant d’impatience, c’est d’abord M’bany Sangaré qui rappelle les ultimes consignes à l’endroit du parti et de ses différents démembrements. « Il ne reste qu’une semaine pour que le RPG ait sa nouvelle Assemblée, une semaine pour que la Guinée ait une nouvelle constitution si le peuple de Guinée est d’accord ; et je sais que le peuple de Guinée est d’accord. Donc, la tâche qui nous revient à nous les responsables, aux sections, aux comités de base, aux responsables des secteurs est de faire en sorte que ces élections puissent se tenir sur toute l’étendue du territoire national et qu’elles soient sécurisées et apaisées, pour que le 23 mars au petit matin, le rassemblement du peuple de Guinée soit déclaré vainqueur », déclare-t-il.

La victoire, le secrétaire permanent du parti, Sékou Condé, n’en doute pas une seule seconde. « Ce que je dirais à nos responsables, militants, sympathisants et surtout les personnes qui viennent d’adhérer au parti, c’est que c’est élections, nous les remporterons. Si vous vous rappelez, j’ai dit on à un boulevard ouvert devant le RPG. Nous allons gagner ces élections et nous les gagnerons », lance-t-il, serein.

Toutefois, il donne les dernières directives en vue notamment d’un massif le 22 mars prochain: “pratiquement, nous avons cinq jours de campagne du 15 au 20 mars 2020. Pendant ces cinq jours de campagne, à quoi nous devons nous atteler ? Il faut apprendre à nos militants qui ne savent pas encore voter, inviter ceux qui n’ont pas encore leurs cartes d’électeurs à tout faire pour les récupérer ».

Puis, de la part à l’acte, il a séance tenante montré aux militants comment ils doivent voter pour la liste nationale, au scrutin uninominal et au référendum constitutionnel.

Balla Yombouno