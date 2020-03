MASA 2020 : KPG invite Petit Tonton sur scène !

C’est ce vendredi 13 mars que prenaient fin les spectacles de conte de cette édition du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA). Et c’est le conteur burkinabé KPG qui avait l’honneur de clôturer la série. Mais après 45 minutes de prestation solo, il invite Petit Tonton sur scène pour un spectacle en duo.

Pour une soirée sur la même scène, les deux conteurs auront démontré leurs talents respectifs. D’autant que le dispositif bien assaisonné de leurs spectacles a bien fonctionné pour le plus grand bonheur du public. De leur havresac de conteurs, ils ont tiré les meilleures histoires. Des histoires de ces personnages hauts en couleurs dont ils ont l’un et l’autre le secret, des histoires qui ont fait rire l’assistance durant toute la soirée. Un spectacle original incarné par le Guinéen et le Burkinabé, deux artistes conteurs parmi les plus sollicités du moment. Une très belle soirée de conte dont le public se souviendra longtemps.

Pourtant, les conditions n’étaient pas particulièrement réunies pour un spectacle aussi abouti. Côté technique notamment, il y a eu un vrai flop. La synchro entre la sono et le spectacle n’était pas non plus au top. A cela, il convient d’ajouter que l’espace qui a abrité la prestation des deux artistes n’étaient, lui aussi, des plus adaptés. Obéissant au réflexe de communion avec un public qui les admire, les conteurs avaient juste à cœur de rendre à celui-ci le bonheur qu’il leur procure en venant les regarder.

Alpha Baldé

[email protected]