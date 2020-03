Coronavirus : le plan et le coût de la riposte, selon l’ANSS

Près de 300 millions GNF, c’est le coût de la réalisation du plan de riposte établi contre coronavirus. La planification est effectuée et amendée le 15 février dernier. L’Agence nationale de sécurité sanitaire a révélé ce montant à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce samedi 14 mars 2020.

Selon les informations recueillies auprès des responsables de l’ANSS, les 300 millions GNF rentre dans le cadre de la construction de 4 laboratoires à l’intérieur du pays, précisément à N’Zérékoré, Kankan, Labé et Boké, et de la réhabilitation des moyens de transports. A daté, plus de 168 personnes continuent leur période de suivi de 14 jours, 227 autres ont retrouvé leur liberté. « Il y a un seul cas confirmé et 4 cas douteux que nous avons traité. Ils ont été testés négatifs », explique Dr Sakoba keita, directeur de l’ANSS.

Plus loin, il annonce le renforcement des points d’entrées : « pour le moment nous avons commencé par 5 points d’entrées : deux à Conakry, un à Boffa et deux autres à Labé. Dans les prochains jours, d’autres points seront mis en place, notamment à Sambailo ». Aussi, il notifie l’augmentation de la disponibilité de lits qui passe de 73 à 400.

A noter que le 629 995 656 est le numéro disponible pour alerter les services sanitaires. Un autre numéro de 3 chiffres est attendu dans les 24 heures.

Hawa Bah