CORONAVIRUS: L’Etat de santé du cas confirmé “rassurant et évolue favorablement”,, estime la Délégation de l’UE en Guinée

CONAKRY, le 13 mars 2020. La Délégation de l’Union européenne en Guinée informe qu’un cas du nouveau coronavirus, le COVID-19, a été détecté parmi son personnel. Suivant rigoureusement le protocole mis en place par les autorités guinéennes, la personne en provenance d’Europe a été confiée à l’Agence nationale de la sécurité sanitaire dès l’apparition des premiers symptômes afin d’être prise en charge au Centre de traitement épidémiologique de Nongo.

Son état de santé est rassurant et évolue favorablement. Aucun autre membre du personnel ne présente actuellement de symptômes et un suivi médical strict a été mis en place. La Délégation se conforme strictement aux prescriptions des autorités sanitaires locales et souhaite afficher sa confiance totale dans les équipes de santé ainsi que dans l’administration guinéenne pour la prise en compte et le suivi de cette épidémie.