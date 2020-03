SADEN 2020 : des participants expriment leurs satisfactions

Ils sont 2500 participants au SADEN, salon des entrepreneurs de Guinée, tenu du 11 au 12 mars 2020 à Conakry. En plus de l’exposition des produits dans les différents stands, une compétition est organisée entre des jeunes entrepreneurs. Venus de l’intérieur du pays ou basés dans la capitale, ils affirment être satisfaits de cette deuxième édition du SADEN 2020.

« L’opportunité que nous avons à travers ce SADEN, c’est d’abord la possibilité de nouer de nombreux contacts », indique Andromarque Zinhouin, directeur commercial d’ OKA COSMETICS, entreprise spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques. Dans la foulée, il ajoute que le salon permet aux participantes de promouvoir leurs produits.

Contente d’être au rendez-vous, Fatoumata Diaraye Bah, responsable de ‘’ FEMME SANS BANNIERE ‘’, entreprise évoluant dans le domaine des produits artisanaux, explique que le SADEN ouvre des perspectives aux participants : « grâce à cette exposition, nous avons eu des commandes. Donc, nous allons pouvoir vendre nos produits en quantité.»

Pour sa part, Aissatou Lamara, journaliste du site actualitéfimine.com et ancienne lauréate du SADEN explique : « on a présenté nos produits et on a pu avoir des partenaires. Je peux dire que c’est une opportunité pour nous de véhiculer le message que nous transmettons dans nos différentes entreprises.»

Christelle Yao, lui, est du Programme d’intégration socio-économique des jeunes en Guinée (INTEGRA). Pour lui, le SADEN est un moyen pour les entreprise de se faire connaitre : « nous échangeons avec des entreprise qui ont besoin de formation. Ils ont compris l’intérêt de notre existence sur le terrain.»

Pour ce qui est de la compétition, il faut noter que 11 groupes d’entrepreneurs, composés de personnes âgées de 18 à 40 ans, sont engagés. Le thème de cette année st intitulé : l’entreprenariat comme accélérateur de développement des chaines de valeur agro-alimentaire. Chacun devra défendre son projet devant un jury pour bénéficier d’un financement.

Balla Yombouno