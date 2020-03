CAN-20021 : /GUINEE VS TCHAD: Didier Six dévoile sa liste complète

Les 27 et 31 mars 2020, la Guinée affronte le Tchad dans le cadre des 3èmes et 4èmes journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN/Cameroun 2021). En prélude à cette rencontre, le sélectionneur guinéen, Didier Six a dévoilé la liste des 23 joueurs du Syli national, lors d’une conférence de presse, tenue ce jeudi 12 mars 2020, au siège de la Fédération Guinéenne de football.

Parmi les joueurs convoqués par Didier Six, il y a des anciens, notamment Ernest Seka, objet de critique pour la qualité de sa participation à la CAN 2019 en Egypte, François Kamano, Amadou Diawara, Baissama Sankon et Sory Kaba.

On note aussi la présence de nouveaux talents : Moussa Diawara, attaquant d’Al Entag Al Harby (Egypte) et Sékou Sylla, gardien du Fello Star de Guinée.

Liste complète de l’effectif du Syli :

Gardiens : Aly Keïta (Ostersunds, Suède), Moussa Camara (Horoya AC, Guinée), Sékou Salif Sylla (Fello Star, Guinée).

Défenseurs : Issiaga Sylla (Toulouse, France), Simon Falette (Fenerbaçe, Turquie), Julian Jeanvier (Brentford, Angleterre), Sékou Condé (Châteauroux, France), Baïssama Sankoh (AS Ascoli, Italie), Ernest Séka (Nancy, France), Mory Konaté (Saint-Trond, Belgique), Ousmane Kanté (Paris FC, France),

Milieux : Naby Keïta (Liverpool, Angleterre), Ibrahima Sory Conté (Beroe Zagora, Bulgarie), Seydouba Soumah (Partizan Belgrade, Serbie), Mady Camara (Olympiakos, Grèce), Kamso Mara (Liberec, République Tchèque), Amadou Diawara (AS Rome, Italie), Ibrahima Camara (Moreinses, Portugal).

Attaquants : Sory Kaba (Midtjylland, Danemark), François Kamano (Bordeaux, France), Aboubacar Demba Camara (Malaisie), José Martinez Kanté (Legia Varsovie, Pologne), Moussa Diawara (Entag El Harby, Égypte).

Notons que le match aller se tient le 27 mars au stade du 28 septembre. Le retour a lieu 31 mars l à N’Djamena.

Ibrahima Kindi BARRY