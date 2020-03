MASA 2020 : Petit Tonton fait voyager son public, malgré les difficultés !

Ce dimanche 8 mars 2020, le parking NiangounaPorquet a accueilli le spectacle de Conte « Le Duel au Fouet » de Petit Tonton. C’est dans les pires conditions que Moussa Doumbouyaaka Petit Tonton a fait voyager son public au cœur du vieux mandingue.

Des conditions extrêmement difficiles, un espace inadapté et inapproprié à la représentation, des problèmes techniques…Bref, l’environnement n’était pas idéal ! Mais l’expérience et la volonté de servir le public auront vaincu tous les obstacles qui s’étaient ligués contre Petit-Tonton et son équipe. En sorte qu’au bout du compte, ils auront à réussi à offrir un très beau spectacle de conte au public qui avait répondu au pari de la mobilisation. Et ce n’est pas une surprise si à la fin du spectacle, les artistes furent récompensés par une standing ovation

Le Duel au Fouet est un spectacle de conte, censé être joué en salle. Mais cette fois, il a été finalement été programmé dehors, dans le parking NiangounaPorquet. Pourtant selon l’administrateur de la compagnie Koumakan, les organisateurs ont reçu la fiche technique et même la vidéo du spectacle.

Pourquoi n’ont-ils pas tenu compte des éléments que l’équipe de Petit Tonton leur a envoyés ?

En attendant de trouver une réponse à cette question et plus globalement une explication à toutes les défaillances techniques enregistrées au cours de ce spectacle, rendez-vous est donné le 11 mars à l’institut Gœthea partir de 15h pour la deuxième et dernière représentation de Petit Tonton au compte de cette édition.

Alpha BALDE envoyé spécial à Abidjan

[email protected]