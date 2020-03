SPORT : la Guinée rend un dernier hommage aux joueurs du club ‘’Etoile de Guinée, victimes d’accident !

Les corps des joueurs du club Etoile de Guinée ont été exposés, ce lundi 9 mars 2020, au stade du 28 septembre. Un dernier hommage leur a été rendu. En plus du monde du football, les parents et amis des victimes étaient présents. La cérémonie a été présidée par la première dame de la république, Djènè Kaba Condé, avec ses côtés le premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et certains membres du gouvernement.

« Après l’équipe de Wakriya dont les joueurs ont été victimes d’un accident de la circulation, voici encore le sport guinéen, à travers l’Etoile de Guinée, martyrisé par l’irresponsabilité et l’inconscience de nos chauffeurs et la vétusté de nos moyens de transport, insoumis aux moyens de contrôle technique élémentaire exigé en matière de sécurité routière… », déplore Mamadou Antonio Souaré, président de la fédération guinéenne de football.

Pour sa part, Mohamed lamine Nabé, président de Club de l’équipe des victimes déclare : « devant ces 10 cercueils recouverts de drapeau tricolore, je m’incline plus bas au nom des sociétaires et sympathisants du club sportif Etoile de Guinée… Vous êtes partis en apportant avec vous la promesse de carrière de football. Vous n’êtes pas mort pour rien ! » Selon lui, les victimes se sont sacrifiés pour accomplir une noble mission : « ils étaient déjà aux portes des différentes compétions nationales de nos catégoriques respectives ».

Dans son discours, le premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, adresse les condoléances les plus émues aux familles biologies des disparues et à la famille sportive guinéenne : « c’est avec beaucoup d’émotions, le cœur meurtrie et l’âme déchirée que nous assistons à une cérémonie comme celle-là. C’est vrai que la mort est inévitable, mais ils sont partis trop tôt ».

Après le symposium, certains corps ont été conduits à la mosquée Fayçal, d’autres dans les Eglises pour la prière avant de rejoindre leurs dernières demeures dans différents cimetières.

A rappeler que l’accident est survenu le jeudi 05 mars 2020 à Timbo, dans la préfecture de Mamou, alors que l’équipe se rendait à Kankan pour le match d’ouverture du championnat de la ligue 2. A dates 16 blessés de l’accident suivent des soins, notamment à l’hôpital Sino-guinéen de Kipé.

Balla Yombouno