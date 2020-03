CITOYENNETE : des policiers référents en formation

Les policiers référents des cinq communes de la capitale et des préfectures de Coyah et de Dubréka ont entamé, ce lundi 9 mars 2020, une formation à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Durant 6 jours, les participants apprennent la doctrine de la police de proximité et la psychologie de l’enfant et de l’adolescent.

« Cette formation renforce les capacités des policiers référents qui ont été sélectionnés pour mener des séances de sensibilisation dans les collèges et lycées auprès des jeunes élèves », explique Margueritte Tewa Camara, directrice pays de Coginta. Dans le diagnostic, selon elle, il est ressort que la population ne fait pas confiance à la police : « donc ces policiers seront outillés pour aller porter les messages auprès des populations jeunes sur des questions de citoyenneté et présenter la mission de la police ». Selon elle, l’idée est de permettre aux participants de démontrer à la population que le rôle de la police n’et pas seulement répressif.

Pour sa part, Mohamed cissé, coordinateur de la police de proximité invite les bénéficiaires de cette formation à plus dé sérieux : « c’est l’occasion d’engager notre responsabilité. Chacun d’entre nous doit faire son maximum pour être à la hauteur des attentes »

A rappeler que cette formation s’inscrit dans le cadre du projet ‘’partenaires pour la sécurité en Guinée : la réforme de la police au service du citoyen’’, mis en œuvre en par le consortium PartnersGlobal, Coginta et le CECIDE, grâce à un sur financement de Etats-Unis.

Balla Yombouno