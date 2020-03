N’ZÉRÉKORÉ : le préfet, Sory sanoh, sommé de quitter la ville

Rien ne va plus entre le préfet de N’zérékoré, El hadj Sory Sanoh, et la jeunesse de la région. Dans un courrier adressé au gouverneur de région, Ismael Traoré, les 22 secrétaires généraux de la jeunesse de la commune urbaine et d’autres structures de jeunes exigent le départ du locataire du bloc administratif, dont la dernière sortie médiatique continue de faire des vagues et des indignations.

Dans leur courrier, les responsables de jeunesse lui donnent 72 heures pour quitter la ville de N’zérékoré. Une rencontre est prévue ce jeudi 5 mars entre le gouverneur et les jeunes, où il sera question de négociation.

