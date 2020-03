N’ZÉRÉKORÉ : la police dément l’enlèvement des deux opposants

La sortie médiatique des membres du FNDC et de l’UFDG de N’zérékoré, que nous avons relayée ici même et dans laquelle les deux structures accusaient la police d’enlèvement et de tortures à l’endroit d’Aliou Barry et Ibrahima Bah, a été démentie par les responsables de la police de N’zérékoré. Profitant de son passage dans une émission d’une radio locale, le directeur régional de la police de N’zérékoré, ce 2 mars 2020, s’est en particulier inscrit en faux contre le supposé déferrement des deux opposants dans le camp Behanzin.

Selon le commissaire divisionnaire, Sékou Koivogui, aucun interpellé n’a été amené au camp Béhanzin. A l’en croire, la procédure se passe au commissariat central de police avant que les interpellés ne soient déférés devant les juridictions compétentes. « Personne n’est au camp militaire. C’est du mensonge », réplique l’officier de police.

Quant aux circonstances dans lesquelles les deux individus ont été interpellés, il livre, là aussi une version plutôt différente de celle servie plus tôt par le FNDC et l’UFDG. « Ils ont été interpellés par la population. Ils avaient acheté du plomb, des cartouches et ils ont mis dans une bouteille contenant de l’essence et ça a éclaté. Ils ont voulu faire du mal à la population mais ça s’est retourné contre eux-mêmes. Un d’entre eux a été touché par balle au pied dans cette explosion et on est en train de le soigner avant de les déférer au tribunal », explique le commissaire Sékou Koivogui.

En conclusion, le commissaire divisionnaire indiqu’Aliou Barry et Ibrahima Bah ne sont nullement enlevés. Ils devaient plutôt, selon lui, être déférés hier 2 mars 2020.

A préciser que c’est dans la journée du 27 février 2020, les deux membres de l’UFDG et de l’antenne régionale FNDC de N’zérékoré ont été interpellés, suite à l’explosion d’une bouteille d’essence au grand marché de la ville.

De N’zérékoré Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com

Tél :+224622783505