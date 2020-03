APPUI A LA CENI: la mission de la CEDEAO arrive à Conakry ce mardi (courrier)

Les choses se précisent. A la suite du report du double scrutin législatif et référendaire annoncé par le président Alpha Condé, le vendredi 28 février, la mission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouet (CEDEAO) devant appuyer la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans la gestion du fichier électoral, arrive à Conakry ce mardi 3 mars 2020. Un courrier du Commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité de l’instance sous-régionale adressé au ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, en fait explicitement foi. Composée de trois membres, la délégation a une mission qui s’étend du 3 au 13 mars 2020. Implicitement, cela laisse entrevoir un possible glissement du délai de report concédé par les autorités guinéennes.

Ci-dessous le courrier