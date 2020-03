FNDC : « la décision du report des élections est illégale et unilatérale »

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) trouve la décision du report des élections illégale et unilatérale. En plénière ce vendredi 29 février 2020, le bureau exécutif du mouvement indique que la démarche d’Alpha Condé ne répond nullement à la demande du peuple de renoncer à son 3ème mandat et au référendum constitutionnel.

Dans la déclaration rendue par Abdourahamane Sanoh, coordinateur du FNDC, l’organisation appelle les populations à une vigilance accrue et à redoubler d’efforts dans la mobilisation en vue de poursuivre la résistance pacifique. Plus loin, elle demande le départ immédiat et sans conditions du président Alpha CONDE du pouvoir pour parjure et haute trahison. Aussi, elle appelle les forces de défense et de sécurité à rallier le combat du peuple, seule option qui fonde la légitimité et la légalité de leurs actes.

Notons que les manifestations de résistance, selon le FNDC, redémarrent le jeudi 05 mars sur toute l’étendue du territoire national.

Balla Yombouno