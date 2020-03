ALPHA CONDE A SES MILITANTS : « il faut qu’on montre à la face du monde qu’on ne vole pas »

Le chef de l’Etat, Alpha Condé s’est rendu ce samedi 29 février 2020, au siège du RPG-Arc-ciel. Objectif : expliquer aux militants de son parti les raisons du report du double scrutin qui devait se tenir demain. Il en a profité pour les rassurer de la tenue des élections dans deux semaines et les inviter à mettre cette période à profit pour mobiliser plus d’électeurs. Résumé de son discours

« On ne doit pas avoir de doute sur le fichier. Nous avons aujourd’hui le logiciel le plus performant en Afrique. Le logiciel que nous avons, personne ne l’a. Il enlève les morts et les mineurs dans le fichier. Tu ne peux pas t’inscrire deux fois. Donc, s’il y a un doute qu’on veut voler, il faut qu’on montre à la face du monde qu’on ne vole pas ett que nous on fait des élections transparentes. Et puis, la Guinée a été un pays panafricain qui a toujours joué un rôle au niveau de l’Afrique. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu’au niveau de l’Afrique qu’il y ait un doute sur notre sincérité dans les élections. C’est fondamental !

J’ai dit toujours que les questions africaines doivent être réglées par les africains. Donc, quand nos amis africains veulent savoir si notre fichier est propre, je leur dit venez. Parce que si on dit la nuit que tu es vilain, le matin on va savoir si tu es vilain ou beau. Donc, on a dit Ok, on va reculer de deux semaines. Vous venez constater vous-mêmes qu’il n’y a pas de doublon, pas de morts ni de mineurs. C’est pourquoi j’ai dit : on vous laisse le temps de venir. Nous on est sûr de notre logiciel.

Mais, il faut utiliser les deux semaines là pour vraiment renforcer le travail sur le terrain, parce que beaucoup de nos militants n’ont pas encore pris leurs cartes. Tout le monde n’a pas encore appris à voter. Vous devez travailler plus dans les deux semaines là… »

