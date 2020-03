GUINEE: le Royaume Uni demande des élections et un référendum “équitables et transparents”

Le Royaume Uni, à son tour, se penche sur la crise guinéenne. Via une déclaration du ministère britannique en charge de l’Afrique, datant du jeudi 27 février 2020, le Royaume Uni demande au “gouvernement guinéen de veiller à ce que les prochaines élections et le référendum se déroulent de manière équitable et transparente“. A travers la déclaration de James Duddridge, la Grande Brétagne fait également part de sa préoccupation au sujet des violences ayant émaillé les manifestations de ces dernières semaines. A propos, elle dit souhaiter une enquête sur les “décès de civils au cours des récentes manifestations”.

Ci-dessous la déclaration

Le Ministre de l’Afrique, James Duddridge;

Le Royaume-Uni est un partenaire de longue date de la Guinée et se félicite des opportunités d’approfondir ce partenariat. Nous sommes préoccupés par les violences et les décès de civils qui ont précédé et suivi l’annonce des prochaines élections législatives et du référendum sur la constitution.

Nous exhortons le Gouvernement guinéen à respecter les institutions démocratiques et toutes les formes de droits de l’homme, y compris le droit de manifester pacifiquement. Nous encourageons toutes les parties à engager un dialogue constructif et à ne pas recourir à la violence. Nous nous félicitons de toute information provenant de l’enquête sur les décès de civils au cours des récentes manifestations. Le Royaume-Uni demande au gouvernement de Guinée de veiller à ce que les élections et le référendum se déroulent de manière équitable et transparente.

Le Royaume-Uni continuera de travailler avec le gouvernement de la Guinée, ses partenaires et les institutions régionales pour soutenir la démocratie et la stabilité en Guinée et améliorer la vie quotidienne des Guinéens.