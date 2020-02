Le FNDC appelle l’armée à rester républicaine

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) réagit au message radio de la hiérarchie de l’armée qui a fuité ce mardi 25 février. Message qui révèle que l’armée de terre notamment est invitée à se mettre en alerte, dans le sillage du double scrutin du 1er mars. Le Front anti-nouvelle constitution y voit le signe d’une certaine panique de la part des autorités. “Les forces armées ont été réquisitionnées dans le seul but de tenter d’intimider les populations civiles pour sauver un pouvoir corrompu, illégitime et fébrile qui tue en toute impunité”, peut-on ainsi lire dans un communiqué du FNDC. Mais à leur tour, les opposants à la nouvelle constitution invitent l’armée à rester “républicaine, à ne pas protéger un seul Guinéen, M. Alpha Condé, contre tout le Peuple de Guinée et par conséquent, de refuser d’être utilisée pour tirer les marrons du feu”.

COMMUNIQUE

Dans un message radio datant du 24 février 2020, l’Etat-major de l’armée de terre a ordonné des mesures martiales pour accompagner le putsch civil que M. Alpha Condé veut désormais transformer en coup d’Etat civilo-militaire.

Totalement paniqués par la détermination inébranlable du peuple de Guinée à empêcher son projet de troisième mandat, le dictateur Alpha Condé et son clan d’arrivistes viennent d’user de leur dernier recours.

Les forces armées ont été réquisitionnées dans le seul but de tenter d’intimider les populations civiles pour sauver un pouvoir corrompu, illégitime et fébrile qui tue en toute impunité.

Par cette décision martiale discrètement prise, M. Alpha Condé confirme sa volonté ardente de créer le chaos et mettre en exécution toutes ses menaces contre son peuple. Sourd et obstiné, il veut à tout prix imposer une constitution ensanglantée, illégale et illégitime sous le couvert de la plus grande parodie électorale de l’histoire du pays qu’il tente d’organiser seul contre lui-même. Si l’armée Guinéenne s’associe à cette forfaiture, elle aura failli à sa mission la plus sacrée.

Résolument engagé, le peuple de Guinée donnera une grande leçon de résistance le 1er mars et ne permettra plus jamais à personne de s’opposer à l’alternance qui est l’élément primordial d’appréciation de la vitalité de notre démocratie, tel que consacré dans notre Constitution.

Par ailleurs, la fuite de ce document sensé être confidentiel est la preuve éloquente que l’armée guinéenne n’est pas prête à s’associer à la destruction des fondements de notre jeune démocratie qui d’ailleurs a bénéficié de l’apport inestimable de cette même armée en 2010. Les tentatives d’instrumentalisation de notre armée par que M. Alpha Condé semble ne pas produire les résultats escomptés.

Le FNDC réitère son appel à l’armée de rester Républicaine, de ne pas protéger un seul Guinéen, M. Alpha Condé, contre tout le Peuple de Guinée et par conséquent, de refuser d’être utilisée pour tirer les marrons du feu.

Le FNDC invite le peuple de Guinée à rester mobilisé et déterminé pour empêcher le coup d’État constitutionnel préparé par un vieillard qui, au crépuscule de sa vie et de sa carrière politique, veut diviser le pays, créer le chaos et compromettre l’avenir de la jeunesse.

Nous sommes prêts pour les manifestations générales de demain jeudi 27 février 2020.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Conakry, le 27 février 2020