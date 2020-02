KANKAN : les coordinations régionales préoccupées par le double scrutin de dimanche

Le lendemain du double scrutin du 1er mars préoccupe les responsables de la coordination Hali Pular de Kankan et de l’Union mandingue. Pour éviter des soubresauts, ils invitent unanimement à privilégier la promotion et la préservation de la paix et de la quiétude dans la région.

« Nous sommes inquiets de la situation sociopolitique du pays », avoue Amadou Bailo Diallo, président de la coordination Hali Pular que notre correspondant local a interrogé à son domicile, sis au quartier Missira. S’il reconnait l’importante des élections dans un régime démocratique, il pense néanmoins que la préservation de la paix doit davantage guider les actions des uns et des autres. « Ceux qui veulent voter doivent y aller librement. Ceux qui ne le veulent pas, c’est leur droit. Donc, personne ne doit être inquiété », pense-t-il. En tout état de cause, il suggère qu’aucun Guinéen ne perde de vue les expériences douloureuses des pays frontaliers.

Pour sa part, le porte-parole de l’Union mandingue, El Hadj Bakary Koulibaly rappelle que le Manding est un creuset qui réunit toutes les quatre régions naturelles du pays. « Nous entretenons de sérieux rapports entre nous. Notre union doit surpasser nos considérations ethniques», dit-il.

Du côté des coordinations forestière et de la Basse Côte, une série d’échanges est programmée dans les prochains jours avec les citoyens pour promouvoir la quiétude sociale et la paix dans le pays. L’information nous est confirmée par Julien Kamano et Ansoumane Soumah, responsables des deux coordinations.

Rappelons que lors des récentes manifestations des militants des partis politiques, plusieurs dégâts avaient été enregistrés à travers la ville de Kankan, notamment au niveau des commerçants. Il a fallu l’intervention des sages des différentes coordinations pour éviter le pire.

Depuis Kankan, Michel Yaradouno pour ledjely.com

Tel: 620 997 057