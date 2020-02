Coopération : La BADEA signe 2 accords de prêts et accorde un don pour une enveloppe globale de 37,5 millions de dollars US en faveur de la Guinée.

C’est l’une des retombées majeures des travaux de la première réunion du Conseil d’Administration de la BADEA (Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique) qui se tiennent, à titre exceptionnel, à Conakry du 26 au 28 février 2020. Il s’agit de la signature solennelle,ce mercredi 26 février de deux (2) accords de prêt et d’un don au titre de l’assistance technique en faveur de la Guinée. Ces accords de coopération ont été signés par M. Youssef Ben Ibrahim AL Bassam, Président du CA de cette institution de financement, partenaire stratégique et historique de la Guinée et Mr Mamadi Camara, Ministre de l’Economie et des Finances devant une soixantaine de grandes personnalités, d’experts- techniciens, de hauts cadres guinéens et de la BADEA. Le premier accord est dédié au Projet de Développement de la Zone Industrielle de Fandjè pour un montant de 28 millions de dollars. Il vise à aménager une zone industrielle moderne d’une superficie de 30 hectares à Fandjè, dans la Préfecture de Forécariah.

Le second accord de prêt lui, soutient le Projet de Développement de la Chaine de Valeur du Riz, pour un montant de 9 millions de dollars US . Un projet cofinancé avec la BID pour un montant de 17,5 millions de dollars, vise l’aménagement de 3 mille hectares dans les régions de la Basse et Haute Guinée ;

En ce qui concerne l’opération d’assistance technique en lien avec l’appui à la Promotion Agro-alimentaire et à l’Autonomisation des Femmes en milieu rural, elle consite en un don, d’un montant de 500 mille dollars américains. De quoi alimenter le Fonds de Développement Economique et Social profitable à l’Association Guinéenne pour l’Allégement des Charges Féminines (AGAC-Fem). En somme, ces engagements qui se chiffrent à 37, 5 millions de dollars us, consolide le portefeuille actuel de la BADEA en Guinée. Un portefeuille de qualité disposant d’un montant global d’environ 120 millions de dollars américains.

La BADEA, un des Partenaires stratégiques et efficaces de la Guinée

Il est utile de rappeler que ces engagements financiers viennent en appui à la mise en œuvre du PNDES « 2016-2020 »qui a permis à date de mobiliser depuis le Groupe Consultatif de Paris, près de 11 milliards de dollars américains en faveur des Projets et Programmes de développement. Ils témoignent surtout de l’engagement de la BADEA à accompagner le Gouvernement Guinéen à travers le Ministère du Plan et du Développement Economique son point d’ancrage institutionnel tout comme les Départements sectoriels dans la mise en œuvre des Projets et Programmes de développement socio-économique en faveur des populations guinéennes. Un partenariat salué par Mme la Ministre du Plan et du Développement Economique, Kanny Diallo, dont le discours a été livré aux participants à la séance d’ouverture solennelledu CA par son Collègue du Commerce, Mr Boubacar Barry. Le Ministre du Commerce s’est félicitéen effet, « de ces appui renouvelés et sollicité l’accompagnement de la BADEA dans le processus d’élaboration et de financement du PNDES 2020 – 2025 en préparation ».

Il est important de souligner qu’en 40 ans de coopération avec la Guinée, la BADEA qui a son siège à Khartoum au Soudan,a financé cinquante (50) opérations éclatées en (28) Prêts et en (22) Opérations d’Assistances Techniques. Letout, totalisant une enveloppe (estimée) à 228,4 millions de dollars américains pour un taux de décaissement de 67,6%.

A la Direction Nationale des Investissements Publics(DNIP), on indique que le portefeuille actif de la BADEA est composé de douze (12) Opérations structurées en six (6) projets pour un montant de 79,6 millions de dollars et six (6) Opérations d’assistances techniques pour un montant 2,2 millions de dollars, soit un montant total de 81,8 millions de dollars. Le décaissement à date est de 14,2 millions de dollars, soit environ 17%. Ce taux intègre les nouveaux projets pour un montant de 35 millions de dollars. Déduction faite de ces nouveaux projets, il s’établirait à 30,34% contre 4% en Mars 2019.

Parmi les projets dans lesquels la BADEA a été impliquée, en termes de réalisation en Guinée, on peut citer,entre autres, de la Route Kankan Kouremale, la 2 fois 2 voies Tombo-Gbessia, la route Labé-Madina Gounass, le projet d’assainissement du Quartier Moussoudougou à Conakry, la construction du Pont de Mandiana sur le Sankarani, les projets d’appui à l’agriculture familiale en Haute Guinée, des Fruits et légumes à Mamou et Kindia, l’hydraulique villageoise à Macenta, Beyla, Kissidougou et le Développement rural à Forécariah.

Sur le plan opérationnel, laBADEA travaille en synergie avec la BID, le Fonds de l’OPEP, le Fonds Saoudien, le Fonds Koweitien et le Fonds d’Abou Dhabi et très souvent, en partenariat avec la BAD et le PNUD en Guinée.

Ibrahima Ahmed Barry, journaliste Consultant.