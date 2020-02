CONGES EXCEPTIONNELS : Aboubacar Soumah dénonce une « démarche démagogique »

Le mardi 25 février 2020, le gouvernement guinéen a unilatéralement décidé de congés exceptionnels qu’il accorde aux élèves, étudiants et encadreurs du pays pour la période du 28 février au 3 mars. Une décision rendue publique via le JT de la télévision nationale que le secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) perçoit comme une « démarche démagogique ». Autrement, nous dit Aboubacar Soumah, les élèves guinéens sont de fait en congé forcé du fait de la grève.

Au bout du fil, le leader syndical donne ses impressions :

Les élèves ne vont pas à l’école et les enseignants non plus. Pour nous, les élèves sont déjà en congé forcé suite à la grève. Nous estimons que mettre les enfants en congé est une démarche démagogique parce que (…) Le ministre fait semblant de montrer à l’opinion nationale que ça étudie, alors que ça n’étudie pas. Peut-être que c’est valable pour les universités. Il est vrai que ceux-là font cours. Mais dans les écoles primaires et secondaires publiques et les centres de formations techniques, il n’y a pas de cours. Ce n’est qu’une démarche du ministre.

Abordant par la même occasion le report de la marche des enseignants grévistes qui était programmée ce jeudi 27 février, le secrétaire général du SLECG donne les raisons de ce report :

Nous avons reporté notre marche parce que le FNDC a décidé d’entamer des manifestations demain. Pour ne pas être assimilé aux politiques, nous avons décidé de reporter notre marche. Notre engagement n’a rien de politique.

En conclusion, Aboubacar Soumah souligne que la date de la prochaine marche fera l’objet d’un communiqué le 3 mars prochain. Communiqué qui sera publié à l’issue d’une réunion qui sera convoquée à cet effet.

Ibrahima Kindi BARRY