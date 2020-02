Législatives/Référendum: des congés exceptionnels concédés aux élèves, étudiants et encadreurs

D’une certaine façon, les autorités guinéennes sont les premières a admettre que le double scrutin législatif et référendaire du 1er mars 2020 a quelque chose d’extraordinaire. Dans la mesure où elles multiplient les mesures exceptionnelles dans le sillage de cette double consultation. Ainsi, après l’appel peu ordinaire qui a été fait à l’armée en vue de la sécurisation du processus de vote, le gouvernement vient d’annoncer des congés exceptionnels pour les élèves, étudiants et encadreurs.

Annoncé ce soir à la télévision nationale, dans le JT, le communiqué fixe la période de congé en question entre le 27 février et 3 mars 2020.

Bien sûr, on ne peut s’empêcher de voir un lien entre cette décision des autorités et la mobilisation que le FNDC a appelée à l’issue de son conclave du lundi 24 février, pour dit-il, chasser Alpha Condé qu’il ne reconnait plus comme président, du pouvoir. Justement, le début de cette mobilisation est également fixée à ce 27 février. On pourrait penser que les autorités veulent ainsi éviter que les élèves dont certains sont déjà remontés par la grève qui affecte le secteur éducatif depuis le 9 janvier dernier, puissent alimenter la contestation que projette les opposants à la nouvelle constitution.

La rédaction