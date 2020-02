Double scrutin du 1er mars: l’armée en alerte à partir de ce 25 février

Décidément, les autorités guinéennes n’y vont pas de main morte dans la gestion de la question se rattachant au double scrutin référendaire et législatif du 1er mars. Faisant appel à l’armée notamment de terre, elles décident que toutes les unités de cette dernière sont alerte à partir de 25 février sur toute l’étendue du territoire national. Il s’en suit qu’en ce qui concerne les unités des quatre régions militaires du pays, elles doivent faire des patrouilles diurnes et nocturnes, du 28 février au 3 mars inclusivement. De même qu’elles doivent veiller à la sécurité des bureaux de vote le jour même du scrutin. Quant aux unités basées au niveau des frontières, il leur est demandé de prendre toutes les dispositions pour le contrôle systématique et la fouille effective des véhicules et des passagers à destination de notre pays. Comme du reste, on peut le lire dans le document ci-dessous.