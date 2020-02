ELECTIONS/CRISE : les femmes de N’Zérékoré à la recherche de la paix

Plusieurs femmes de N’zérékoré ont marché, ce lundi 24 février 2020, pour la paix, la quiétude sociale en Guinée, en particulier dans la région forestière. Cette manifestation intervient à moins d’une semaine des élections législatives, couplées au référendum.

Depuis 6 heures du matin, en effet, les femmes des différentes communautés de la région ont commencé leur marche à partir du domicile du patriarche, sis à Dorota, pour passer à la devanture du gouvernorat, du commissariat central de police, de la gendarmerie, de la préfecture, de la police routière, avant de la terminer au carrefour de l’université de N’zérékoré.

Selon Madeleine Théa, ex-députée et ancienne maire de N’zérékoré, les femmes des différentes communautés de la région forestière ont l’habitude de se réunir autour d’un sacrifice pour l’unité nationale, la paix, la concorde et prier Dieu et leurs ancêtres pour apaiser l’atmosphère sociopolitique dans le pays : « cette marche vise également à prier Dieu afin que l’entente règne entre l’opposition et la mouvance »

A noter que la marche était encadrée par les services de sécurité. Elle s’est terminée par un sacrifice au bord du marigot situé sur la route de Yomou, où des prières et des bénédictions sont dites en faveur de la paix.

De N’zérékoré, Niouma Lazare Kamano pour ledjely.com

