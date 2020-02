N’Zérékoré/UNIVERSITE : la politique à l’origine de la suspension des 8 étudiants?

A l’université de N’Zérékoré, 8 étudiants sont suspendus pour une période allant de 6 à 12 mois. C’est une décision du rectorat. Ils sont accusés d’injures, du non respect de la hiérarchie et de l’incitation à la révolte. Une décision qui fait planer des menaces.

Suspendu pour un an, Mamady Touré, étudiant en Génie de l’environnement et vice président du conseil national des étudiants de Guinée, explique : « on a dénoncé sur notre plateforme au niveau des réseaux sociaux certaines attitudes des responsables, en indiquant que la pédagogie n’est pas liée à la politique. Et Cela a été mal perçu ».

Selon lui, lors d’une rencontre, Dr Oumar Keita, recteur, a déconseillé la politique dans les activités estudiantines : « mais il y a eu des moments où les cours ont été arrêtés pour des fins politiques. C’est ce que nous dénonçons. »

Depuis la prise de cette décision le 15 février dernier, il dit avoir mené des actions de sensibilisations des amis étudiants concernés pour préserver la quiétude dans l’établissement : « j’ai déjà informé le bureau national des étudiants et le ministre de tutelle. Si vous voyez que jusqu’ici il n y a pas de réaction, c’est parce que N’Zérékoré est une zone de turbulences ». Cependant, estime-t-il, à l’allure où vont les choses, tous les coups sont permis.

Au rectorat, personne ne souhaite faire de commentaire. Toutefois, dans les documents il est indiqué que la décision fait suite à une plainte de la section syndicale de l’université contre Mamady Touré pour atteinte à la dignité des cadres de l’université. Le conseil de discipline de l’Université a donc décidé de sanctionner les 8 étudiants. Copie de la décision….