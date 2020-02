Connu pour son altruisme, son humanité, sa disponibilité sociale et son amour pour ses enfants, le défunt a exercé de hautes fonctions dans l’administration publique et la scène politique guinéenne dont entre autres, Procureur Général, premier Maire de la commune urbaine de Mamou, membre fondateur du PUP, Député a l’Assemblée Nationale et Président de la commission des lois, de l’administration et de la justice pendant plus de 11 ans. Le défunt était connu notamment pour le célèbre refrein populaire a l’occasion des élections politiques de 1989 : « Tout le monde veut Tounkara, Alan Amoulan Tounkara, Agnan Baralan Tounkara ». Après des soins aux Etats Unis, au Canada et à Paris depuis 2016, Elhadj Sekou Tounkara était revenu récemment à Conakry dans son pays natal ou il tire sa révérence a 82 ans.

Nos condoléances à tout le peuple de Guinée, ses amis, ses proches sa famille. Que son âme repose en paix.

La famille !