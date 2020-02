La famille de Sâa Étienne Ouendéno, élève, tués par les forces de l’ordre à l’occasion de la dernière manifestation à Lola, réclame justice. Elle l’a signifié à la délégation gouvernementale venue présenter, ce mercredi 19 février 2020, les condoléances des autorités.

La délégation gouvernementale dirigée par l’ancien ministre de la santé, Nyankoye Édouard Lamah s’est rendu dans la famille de l’élève tué dans les heurts entre élèves et forces de l’ordre, enregistrés à Lola lundi dernier. Pour les funérailles du défunt, les émissaires du gouvernement ont offert une enveloppe de 5 millions GNF à sa famille. Laquelle réclame justice. « Nous tenons à ce que les auteurs de ce crime soient identifiés, jugés et condamnés. Car, quand un crime est impuni encourage les criminels. Il faut que justice soit rendue », martèle Daniel Sandouno, oncle du défunt.

Par ailleurs, Daniel Sandouno indique son regret par rapport au report par les autorités de l’inhumation de son neveu à une date ultérieure : « on nous avait dit que mon neveu serait inhumé aujourd’hui. Mais, à la dernière minute les autorités nous apprennent que l’inhumation n’aura pas lieu. » Or, explique-il, les parents sont venus de partout pour la cérémonie d’enterrement. Selon lui, la tombe de Sâa Étienne Ouendéno est déjà creusée : « on a fait beaucoup de dépenses. Ils on reporté la cérémonie au motif qu’un autre jeune qui avait aussi reçu une balle est également décédé. Le pouvoir est fort, on est obligé de se résigner. »

De N’Zérékoré, Niouma Lazare KAMANO pour ledjely.com

