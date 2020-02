Sans crier gare, il est parti la nuit du lundi 17 février 2020 pendant qu’on l’évacuait de son domicile pour une clinique de la place.

El Hadj Youssouf DIALLO qui fut Président du Patronat Guinéen, ministre dans le dernier Gouvernement du Gl. Lansana Conté, sous la primature de Ahmed Tidiane Souaré.

fondateur de Transmar et beaucoup d’autres sociétés connexes et membre du CNT en 2009 est né en 1957 dans la ville carrefour Mamou qu’il aimait tant. Il y reposera finalement à jamais.

L’homme a travaillé sans repos et sans répit après de brillantes études universitaires en France, où il s’est illustré parmi les meilleurs de sa génération.

De retour en Guinée, il s’appuiera sur son savoir faire pour briller de mille feux dans tout ce qu’il entreprendra.

Virtuose dans plusieurs domaines économiques, il fera ses preuves dans l’entreprenariat loin des échecs que d’autres connaîtront.

C’est une grosse perte pour la Nation guinéenne, qu’est le trépas de cet homme de compromis et de consensus qui était envié de toutes parts et qui avait l’agenda plein de projets pour sa Patrie.

Ainsi se dit, l’homme propose et Dieu dispose. C’est la volonté de Dieu qui s’accomplit. J’étais personnellement en contact avec lui dans la journée du lundi 17 février 2020. Il me promettait de voyager prochainement avec lui; et me reprochait de voyager seul sans jamais prévenir. Et c’est juste dommage pour nous, car ce voyage n’aura jamais lieu.

Ne se doutant aucunement qu’il allait rejoindre le royaume des cieux ce même jour. Mais c’est aussi ça la vie.

El Hadj Youssouf DIALLO fut un grand ami de la presse, car un pays ne peut pas émerger sans une presse libre et indépendante, d’où la création du groupe Liberté Fm en 2006 l’une des toutes premières radio privées de Guinée.

De l’émotion qui m’étreint pendant que j’écris ces quelques lignes, toutes mes pensées vont vers sa famille biologique, ses enfants, ses épouses Djenebou Sow et ma chère Maman Hadja Aïssatou Bella DIALLO, ses collaborateurs Jamil, Thierno Aliou, son fils Mouctar….auxquels je présente mes condoléances les plus émues et qui doivent tenir aujourd’hui plus que jamais pour surmonter cette dure épreuve qui est aussi un fait important de la volonté divine, notre Grand Créateur.

Dors en paix Tonton Youssouf!

Ibrahima Diallo

Journaliste/ Écrivain.