Le collectif régional des organisations de défense des droits de l’homme de la Guinée Forestière condamne l’ingérence des autorités administratives dans les affaires judiciaires. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 18 février, il liste les cas de violation de droits de l’homme dans la région : « il y a eu l’arrestation arbitraire et la déportation de l’artiste Élie KAMANO de Gueckédou pour N’Zérékoré, l’arrestation et l’enlèvement de Fassou Goumou de N’Zérékoré pour Conakry et la mort par balles réelles d’un jeune élève à Lola.»

Dans la foulée, Me Théodore Michel Loua, porte parole du collectif invite le président Alpha Condé et ses cadres au respect de la constitution en ce qui concerne le principe de séparation des pouvoirs. En outre, il demande aux autorités judiciaires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une poursuite judiciaire contre les commanditaires et les auteurs.

De N’Zérékoré, Niouma Lazare KAMANO pour ledjely.com

