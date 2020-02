EDUCATION : une manifestation d’élèves perturbe les cours au collège Carrière

Les cours sont perturbés au collège carrière dans la commune de Matam. Un groupe d’élevés s’est s’attaquer à l’établissement. Ils réclament le retour de leurs professeurs dans les salles de classe. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour les disperser.

« Nous avons été surpris de voir des élèves casser des œufs pourris dans la cour de l’école. Pendant ce temps, en bordure des rails, d’autres attendaient le signal pour s’attaquer à l’école. » Aussitôt le signal donné, selon lui, ils ont commencé à jeter des pierres contre l’établissement. « Certains élèves de notre école sont parmi eux, mais pour le moment ils ne sont pas identifiés … », précise-t-il.

Sollicité, le principal de l’école, Ibrahima Ringui Bah, regrette cette situation : « j’ai servi dans plusieurs écoles, mais jamais je n’ai rentré une telle situation. C’est ici seulement où des éléments extérieurs peuvent s’attaquer à l’école. On a plus de 900 élèves en classe. » Dans la foulée, il dénonce l’inaction des autorités locales : « nous avons eu aucun secours. Le bâtiment vient à peine d’être renouveler et voilà que tout est cassé encore. »

Alors que nous mettions cette dépêche en ligne, le calme est revenu, dans le quartier. Cependant, les cours restent perturbés.

Balla Yombouno