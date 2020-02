KANKAN : un quartier de la commune urbaine ne retrouve ses cartes d’électeurs

En prélude aux élections législatives et du référendum du 1er mars 2020, partout, dans le pays, la distribution des cartes d’électeurs a commencé depuis le 11 février dernier, avec des fortunes diverses. Justement, au nombre des couacs, on peut citer le cas du quartier Hermakonon 2, dans la commune urbaine de Kankan, précisément derrière le camp Soundiata Keïta. Dans ce quartier, les citoyens ne savent pas encore s’ils disposeront de leurs cartes et commencent à s’en inquiéter.

Sollicité ce vendredi par notre correspondant local, El Hadj Fadama Condé, chef du quartier de Hermakonon 2, dit avoir remonté la situation à la Commission électorale nationale indépendante (CENI). «Quand les cartes sont arrivées à la mairie, nous nous y sommes rendus, mais on a réalisé que nos cartes n’étaient pas parmi celles qui sont venues. Aussitôt, on a informé les responsables de la CEPI qui ont à leur tour appelé Conakry pour faire venir nos cartes », dit-il sans aucune autre forme de précision.

Pourtant, du côté des citoyens du quartier, on manifeste une certaine impatience et même de la fébrilité. D’aucuns imputant le problème au même chef de quartier. C’est le cas de Mohamed Condé : « la plupart des quartiers ont reçu leurs lots, nous on n’a pas reçu les nôtres. Je pense que le chef y est pour quelque chose, sinon les cartes viennent au même moment et la distribution doit aussi se faire à la même période ».

Quant à lui, Toumany un autre citoyen du quartier, invite les responsables à tout faire pour que les électeurs puissent disposer de leurs cartes. « Je demande aux autorités de nous aider à avoir nos cartes d’électeurs avant la date du scrutin pour nous permettre de choisir notre candidat », invite-t-il.

A préciser néanmoins que le quartier Hermakonon n’est pas le seul cas dans cette situation. Comme nous le disions dans une de nos précédentes dépêches, l’on annonçait que la Briqueterie, un autre quartier, lui aussi, n’est pas en possession de toutes les cartes des citoyens enrôlés. Et selon des informations supplémentaires dont nous avons pu disposer, la situation ne s’est guère améliorée à Briqueterie.

Depuis Kankan Michel Yaradouno pour le djely.Com

