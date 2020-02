Kankan: un mort et plusieurs blessés à l’occasion de la Saint-Valentin !

La célébration de la fête du saint valentin, ce vendredi 14 février 2020, a fait de nombreux blessés à Kankan. A l’hôpital régional, plusieurs personnes victimes d’accident sont enregistrées.

«Depuis la nuit passée, nous recevons les blessés au service d’urgence. Le nombre exact reçu ici est de cinq. Ils souffrent soit de lésions artificielles ou de lésions traumatiques. D’autres sont au service de traumatologie dans des situations grave », explique Dr Ansoumane Fofana. Selon lui, l’excès de vitesse serait à l’origine de leurs accidents.

Au chevet d’un blessé, lancinè Condé revient explique que son petit Abdoulaye Doumbouya, élève au lycée Franco-Arabe est venu lui de mander de lui sa moto au motif qu’il part à un au mariage : « quelques heures après, j’ai été informé qu’il a fait un accident grave. Qu’il a son bras cassé et qu’il a perdu la tête».

A côté de lui, est alité Ibrahima Kéita, avec plusieurs fractures au dos. «Nous partions ensemble à la plage de Bordo pour la fête de saint valentin. Subitement un autre motard qui venait à vive allure nous a heurtés. Il nous a trainés par terre. Ibrahima s’est aussitôt évanouis», raconte Mohamed Condé. .

Pour l’instant, il est difficile de faire un bilan exhaustif des victimes de la fête du saint valentin, d’autant plus que beaucoup d’autres blessés sont admis dans les centres de santé et clinique de la préfecture. Des sources non encore confirmées parlent d’un cas de mort.

Nous y reviendrons

Depuis Kankan Michel Yaradouno pour ledjely.com

Tel : 620 997 057